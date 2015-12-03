Форма поиска по сайту

03 декабря 2015, 10:52

Экономика

Россия не будет расширять список запрещенных товаров из Турции

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Минсельхоз не планирует предлагать новые продукты для включения в список продовольствия, поставки которого запрещены из Турции, заявил первый замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко.

"Новых продуктов предлагать не будем. Тех, что есть, вполне достаточно сегодня", – передает слова Громыко "Интерфакс".

Напомним, правительство России определило список турецких товаров, импорт которых в Россию ограничен или запрещен. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения вводятся с 1 января 2016 года.

При этом установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

Кроме того, Минтруду, Минэкономразвития и Федеральной миграционной службе до 10 декабря поручили подготовить список российских заказчиков, для которых не будет введен запрет на привлечение новой турецкой рабочей силы с 2016 года.

После сбитого турками российского бомбардировщика Су-24 президент России Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых и других сфер сотрудничества. Продажа туристических путевок в Турцию уже прекращена.

Какие товары запретили

  • томаты;
  • лук репчатый и лук-шалот;
  • капуста цветная и брокколи;
  • огурцы и корнишоны;
  • апельсины;
  • мандарины;
  • виноград;
  • яблоки;
  • груши;
  • абрикосы;
  • персики;
  • сливы;
  • земляника и клубника;
  • мясо курицы и индейки;
  • соль (включая соль столовую и денатурированную);
  • свежие гвоздики.

Сюжет: Ситуация с Турцией
продукты Турция санкции

Главное

