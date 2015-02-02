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Москва 24

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Продукты

02 февраля 2015, 15:55

Импорт сыра в Россию снизился за год в 10 раз

продукты сыры импортозамещение

Фото: M24.ru

Россия сократила импорт сыров в 10 раз по сравнению с показателями начала прошлого года. За аналогичный период зафиксировано и падение объема импорта мяса в пять раз, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.

Больше всего - в 11 раз - сократился импорт свинины. С начала этого года цены на продукцию из мяса выросли на 4,4 процента.

Сильнее всего на рынке молочных товаров дорожает сыр. За месяц средняя цена за килограмм сыра выросла на 4,6 процента.

Ранее M24.ru сообщало, что Минсельхоз предлагает обязать торговые сети выделять долю на своих полках для отечественных сельхозпроизводителей. Такие предложения о внесении изменений в торговое законодательство уже готовятся.

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Они необходимы для поддержания справедливых цен и облегчения доступа отечественной сельхозпродукции на полки магазинов, отдельные регионы предлагают установить доли отечественных продуктов на полках торговых сетей.

Напомним, 7 августа прошлого года Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые ввели против России из-за событий на Украине.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк считает, что состав потребительской корзины москвичей изменился в пользу отечественных продуктов. "Значительно меняются предпочтения москвичей, изменяется и состав потребительской корзины. Например, появились сыры, которые ранее поставляли иностранные производители. Теперь их выпускают российские сыроделы", - отметил он.

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Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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