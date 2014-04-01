В Москве могут появиться мороженщики-велосипедисты

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве могут появиться мобильные форматы торговли мороженым. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. В частности, в столице могут появиться мороженщики-велосипедисты, кроме того, увеличатся объемы продаж холодного десерта с передвижных тележек. С такими предложениями в департамент обратился Союз мороженщиков России. По словам Немерюка, ведомство прорабатывает список маршрутов, где могли бы курсировать мороженщики.

"В числе их предложений Союза мороженщиков России было развитие мобильных форм торговли – например, с велосипедов или передвижных тележек", - рассказал Алексей Немерюк. Сейчас в ведомстве обсуждаются возможные маршруты для мороженщиков. По словам Немерюка, они могут проходить как по центру города, например, в пешеходных зонах, так и в других районах. "Мы проследим, где на этот товар может быть спрос. Важно при этом, чтобы продавцы именно перемещались, а не стояли на одном месте", - подчеркнул чиновник.

На сегодняшний день в Москве есть только одна точка, где можно купить мороженое с велосипеда. "У ГУМа есть продавцы, которые торгуют таким образом на Никольской улице", - отметил Алексей Немерюк. Сроки реализации проекта пока не известны. По словам руководителя ведомства, многое зависит от самих предпринимателей, насколько быстро они смогут представить финальные предложения.

3 апреля будущее торговли мороженым в городе обсудят на заседании Московской городской думы, сообщил M24.ru зампред комиссии по экономической политике Иван Новицкий. "Мы выслушаем предложения производителей и департамента торговли и постараемся выработать единую стратегию", - пояснил он.

Как пояснил M24.ru генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов, в столице с 2010 года количество киосков с мороженым сократилось в два раза. "Раньше их было 2 тысячи, а теперь едва набирается 1 тысяча", - пояснил он.

Директор фирмы-оператора ООО "Айс" Владимир Кожинов рассказал M24.ru, что на заседании Мосгордумы намерен предложить правительству Москвы и депутатам перепрофилировать табачные киоски в палатки с мороженым. Он напомнил, что с 1 июня 2014 года табак будет запрещено продавать в киосках, однако они все еще есть в отраслевой схеме размещения нестационарной торговли. "Мы не требуем, чтобы нам отдали все 1,5 тысячи палаток с сигаретами. Достаточно будет части – порядка 500 палаток, там, где это необходимо производителям", - пояснил Кожинов.

Замгендиректора ЗАО "Эскимо-Фили" Валентина Романишко отметила, что, по предварительным прогнозам, почти все адреса торговых точек компании не войдут в новую схему размещения. "Киоски необходимы для того, чтобы производители могли представлять в одной торговой точке всю линейку своей продукции. В одной палатке может продаваться до 80 наименований мороженого", - отметила Романишко.



Заместитель генерального директора по связям с общественностью компании "Айсберри" Елена Апостолова отметила, что мобильная торговля – это сезонный формат. "Зимой возить мороженое на велосипеде проблематично, к тому же, это ограниченный ассортимент", - пояснила Апостолова. Ценовой сегмент мороженого в тележке будет зависеть от того, где проходит ее маршрут, отметила она. При этом, по словам Апостоловой, для спального района мобильная торговля не подходит. "Там нужны такие традиционные формы торговли, как киоск",- пояснила она.

Апостолова заявила, что "Айсберри" будет участвовать в развитии мобильной торговли в городе, но только в качестве дополнения к палаткам.

Председатель комиссии "Опоры России" по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов согласен, что велосипедная торговля мороженым – это поддержка для киосков. "Тележки и велосипеды должны работать на какой-то базе, им нужен склад, где они будут получать мороженое, киоски могут быть такой базой", - пояснил эксперт. Он отметил, что сокращение числа палаток с мороженым может сделать этот бизнес нерентабельным для производителей. "Нельзя держать 1-2 палатки с мороженым. Это сетевой бизнес, нужно несколько десятков торговых точек, для того, чтобы можно было окупить свои расходы", - отметил Максимов.

Что касается замены табачных киосков палатками с мороженым, по мнению эксперта, город может согласиться на это предложение. "Насколько я слышал, мэрия хотела бы убрать с улиц Москвы палатки "Табак"", - отметил Максимов. Однако, эксперт добавил, что на самом деле, у предпринимателей, продающих табак, есть еще возможность переоборудовать палатки в павильоны, и тогда они смогут остаться на улицах города. "Закон допускает продажу сигарет в павильонах, достаточно просто поставить даже крохотный холл с освещением – и можно продолжать торговать", - пояснил эксперт. По его словам, в регионах уже активно идет превращение киосков "Табак" в такие импровизированные павильоны.

