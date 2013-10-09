В интернете появились в продаже Олимпийские факелы

В интернете начали продавать олимпийские факелы. Стоимость символов грядущей Олимпиады может достигать 300 тысяч рублей.

Каждый факелоносец имеет право выкупить факел, с которым он пробежал свой отрезок пути. На интернет-аукционах цена доходит до 200-250 тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Всего в эстафете олимпийского огня принимают участие 14 тысяч человек. Сколько из них решат расстаться с символом игр за деньги - пока неизвестно.

Первым "продавцом" факела стал школьник из Владимира, который еще не пробежал свой этап эстафеты. Он попросил за символ Игр 500 долларов, но заявка была заблокирована.

Отметим, что в Сети можно купить факел не только Олимпиады в Сочи, но и других Игр, в частности - московских. Символы Олимпийских игр-1980 пользуются большим спросом у коллекционеров.