Эксперты обсудят транспортное развитие столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Более двухсот экспертов соберутся в технополисе "Москва" 27 ноября, чтобы обсудить транспортные проблемы столицы. Мероприятие организуют проект Debate Night и столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

На сегодня московские власти реализуют программу развития транспортного узла. В частности, некоторое время назад было анонсировано строительство магистрали ЦКАД. Однако не все эксперты считают эту меру достаточной.

250 топ-менеджеров российских и иностранных организаций, представителей федеральной и региональной власти, руководителей научных институтов и экспертных организаций обсудят на дебатах различные аспекты транспортных проблем Москвы. Так, они выяснят, могут ли помочь текущие меры, вводимые на транспорте, решить проблему городского трафика, способна ли транспортная система выдержать увеличивающуюся пассажиронагрузку, а также поговорят о том, какие научные разработки могут решить транспортные проблемы мегаполиса.

В числе участников мероприятия - заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, исполняющая обязанности директора ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы" Карима Нигматулина и другие спикеры.