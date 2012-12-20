Данные "Яндекс.Пробок" начали показывать на уличных экранах

Данные "Яндекс.Пробок" теперь показывают на уличных экранах в Москве

На столичных улицах появились экраны, транслирующие данные портала "Яндекс.Пробки" о трафике. На них водители могут видеть загруженность близлежащих дорог, общие баллы по городу, и корректировать по ним свой маршрут.

Сейчас в столице работает три таких экрана. Они расположены около крупных перекрестков на Садовом кольце: с Баррикадной улицей, с Большим Левшинским переулком и с Новой Басманной улицей. Информация о пробках появляется на экранах раз в несколько минут, сообщили M24.RU в пресс-службе "Яндекса".

По словам гендиректора компании IVM, которой принадлежат экраны, Дмитрия Пименова, был проведен опрос автовладельцев о том, какой информации им не хватает. Более 80% респондентов ответили, что хотели бы видеть на экранах данные о пробках.

В ближайших планах разместить информацию "Яндекс.Пробок" на 12 экранах в различных точках Москвы. По оценке экспертов, ежедневно их будут видеть более 5 миллионов человек.

"Проект носит социальный характер, поэтому мы собираемся привлечь к участию в нем и других операторов наружной видеорекламы", – добавил Дмитрий Пименов.