30 октября 2014, 15:35

Экология

Про природу: лекция о тайнах Антарктиды

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

В рамках международного фестиваля театра для детей "Большая перемена" в музее современного искусства "Гараж" во вторник, 4 ноября, пройдет видеоарт-лекция "Экспедиция в Антарктиду". Как жить в самом холодном месте на Земле? Какую информацию хранит массивный ледяной покров? Откуда берется южное сияние? В рамках лекции вы не только узнаете что-то новое о Южном полюсе, но и увидите захватывающий видеоарт от K.H.Patrik. Прямая трансляция лекции пройдет на сайте проекта "Москва онлайн".

  • Когда: 4 ноября
  • Кто: Екатерина Джикия
  • О чем: о ледяных покровах
  • Кому смотреть: тем, кого манят льды Южного полюса

Прямая трансляция начнется в 17:00

Сюжет: Москва онлайн
