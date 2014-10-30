Про природу: лекция о тайнах Антарктиды

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

В рамках международного фестиваля театра для детей "Большая перемена" в музее современного искусства "Гараж" во вторник, 4 ноября, пройдет видеоарт-лекция "Экспедиция в Антарктиду". Как жить в самом холодном месте на Земле? Какую информацию хранит массивный ледяной покров? Откуда берется южное сияние? В рамках лекции вы не только узнаете что-то новое о Южном полюсе, но и увидите захватывающий видеоарт от K.H.Patrik. Прямая трансляция лекции пройдет на сайте проекта "Москва онлайн".

Когда: 4 ноября

4 ноября Кто: Екатерина Джикия

Екатерина Джикия О чем: о ледяных покровах

о ледяных покровах Кому смотреть: тем, кого манят льды Южного полюса



Прямая трансляция начнется в 17:00