21 октября 2014, 12:48

Происшествия

Оскар Писториус получил пять лет за убийство подруги

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Легкоатлет-ампутант Оскар Писториус получил пять лет тюрьмы за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, сообщает Sky News.

Ранее суд признал спортсмена виновным в непредумышленном убийстве, ему грозило до 15 лет колонии. Впрочем, статья предусматривала и условный срок.

Трагедия произошла 14 февраля 2013 года в доме легкоатлета. Стенкамп собиралась сделать молодому человеку сюрприз на День святого Валентина. Он, в свою очередь, принял ее за грабителя и выстрелил несколько раз. Девушка получила ранения в область головы, рук и груди.

приговоры Оскар Писториус решения суда жизнь в мире

