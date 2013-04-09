Отдельный комендантский полк стал "Преображенским"

Фото: ИТАР-ТАСС

Отдельному комендантскому полку присвоено почетное наименование "Преображенский". Соответствующий указ подписал 9 апреля президент России Владимир Путин.

Почетного звания полк был удостоен за заслуги личного состава и с целью возрождения воинских исторических традиций, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

Помимо почетных наименований, Министерство обороны передаст полкам историческую символику: эмблемы на знамени, нагрудные знаки, нашивки на фуражке и отличительные знаки на погонах. Закончить переименование планируется ко Дню Победы.

Напомним, о необходимости возрождения Преображенского полка заявлял ранее президент России Владимир Путин. Эта идея была озвучена им 12 декабря прошлого года в Послании Федеральному Собранию.