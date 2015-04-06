20 томов дела и 40-часовые сутки: как работает следователь полиции

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

6 апреля в России отмечают День следователя. 52 года назад право досудебного следствия перешло от прокуратуры к МВД. M24.ru поговорило с представителем столичного следственного управления полиции о том, как сегодня работают следователи.

Сколько человек работает в следственном управлении МВД?

ГСУ МВД по Москве - это крупнейшая структура органов предварительного следствия в России, на его долю приходится более 88% расследованных преступлений. Всего столице около 2 тысяч следователей, 250 из которых - в главном управлении, остальные работают в окружных.

Сколько уголовных дел завели и расследовали все эти следователи?

С начала года следователи МВД возбудили 24 тысячи уголовных дел. Учитывая, что каждое дело составляет 20 томов по 250-300 страниц, в общем все это весит 600 тонн, что равно 75 "КамАЗам" или девяти железнодорожным вагонам.



Причем из этой массы дел около 1,5 тысячи было возбуждено по подделке денег или ценных бумаг. Отметим, что подделывают в основном купюры достоинством в тысячу и пять тысяч рублей, а также 100-долларовую банкноту, причем за один настоящий доллар в среднем дают около восьми поддельных.

Кстати, в производстве было дело-рекордсмен: 400 томов, каждый из которых был по 250-300 страниц.

А сколько преступников поймали?

За три месяца 2015 года в качестве обвиняемых были привлечены 4,7 тысячи человек, из них арестовали 2,7 тысячи. Для сравнения, в Молжаниновском районе (самый маленький по численности жителей) проживает около 3 тысяч человек.

Сколько денег похитили или пытались похитить фигуранты?

Точных данных об общей сумме ущерба, нанесенного фигурантами уголовных дел, нет. Известно только, что материальный урон измеряется миллиардами рублей.

Например, недавно были задержаны подпольные банкиры, которые за процент от суммы сделки проводили финансовые операции в обход Центробанка. Комиссия злоумышленников составляла 3,8%, всего им удалось заработать около миллиарда рублей. Получается, что через руки подпольных банкиров прошло около 25 миллиардов рублей

Интересно, что фигуранты дела проводили операции прямо в помещении банка. Затем в ряде кредитных учреждений прошли обыски, и фигуранты решили скрыться. Одного из них удалось поймать в столице, второго - в Сочи, при попытке пересечь границу с Абхазией.



Кстати, участника банды подпольных банкиров уже осудили – суд приговорил его к 3 годам колонии.

Стоит отметить, что в незаконных финансовых операциях нередко участвуют работники банков, которые выдают за взятки крупные кредиты, обналичивают средства или участвуют в незаконных финансовых операциях, направленных на хищение денег.

В то же время потерпевшими оказываются крупнейшие банки города и страны.

Если учесть суммы, фигурирующие в делах ГСУ за период с начала года, получается астрономическое число: 144,5 миллиарда рублей, или бюджет стран вроде Замбии или Гондураса.

ГСУ расследует какие-то громкие дела?

В производстве следователей столичной полиции находились или находятся:

Как работает следователь?

Где-то происходит преступление, на место выезжают оперативники, которые проводят проверку и готовят по ней материал, который приносят к следователю. Он, в свою очередь, выносит постановление либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе.

Далее начинается сбор информации, устанавливаются лица и место совершения преступления. Затем проходит ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий – например, обыски, в ходе которых изымаются вещдоки и остальные вещи, имеющие значение для следствия.

На месте работает следственно-оперативная группа, состоящая из нескольких оперативников, группы силовой поддержки и одного следователя, который осматривает место, знакомит всех участников с постановлениями и, если нужно, уведомляет о задержании.

После всех привозят в управление внутренних дел, где их допрашивают – сначала в качестве свидетелей, а потом, если надо, то в качестве подозреваемых и, наконец, обвиняемых.

После этого следователь выписывает постановление о задержании и готовит ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Все это нужно успеть сделать за 48 часов, иначе предполагаемого виновника придется отпустить.

Затем проводится заседание суда, на котором следователь выступает с ходатайством. Если фигуранта арестовывают в суде или отправляют под домашний арест, то в следующие 10 дней надо предъявить обвинение.



Иногда, если у подследственного остается статус только подозреваемого, следователь может не выходить в суд, а избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Итак, материалы собраны, фигуранты допрошены и необходимо начинать готовить тома. Среднее дело - это 20 томов, каждый из которых следователь собирает сам: от ручной нумерации страниц до сшивания иглой и нитью.

После участники процесса знакомятся с делом, материалы направляют на подпись в прокуратуру и, если все в порядке, надзорное ведомство подписывает его и направляет в суд.

Как следователи все успевают?

Задержание и допрос одного человека занимает около шести часов, а иногда и больше. Порой следователи задерживают по 15-30 человек в сутки, (а сутки у следователя могут быть и 40-часовые), и это все только по одному делу. В среднем у следователя ГСУ по 4-8 дел в производстве. Можно представить, сколько времени необходимо сотруднику для работы, так как в СИЗО на допросы ходит он сам.