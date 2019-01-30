Москва 24 покажет, чем уникален детский музей "Царицыно"

31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Детские музейные проекты в Москве – на примере создания детского музея в "Царицыне"".

В чем уникальность детского музея в "Царицыне"? Почему родителям в нем не менее интересно, чем детям? Как в музее изучение школьных уроков превращается в увлекательную игру? На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:



Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно";

Вячеслав Климентов, заместитель директора по научной работе Музея космонавтики;

Евгения Багрянцева, руководитель проекта "Мамоход. Москва";

Юлия Ахтямова, психолог, сотрудник Центра лечебной педагогики.

Прямую трансляцию можно увидеть 31 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.