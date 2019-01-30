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Москва 24

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Общество

30 января, 18:02

Москва 24 покажет, чем уникален детский музей "Царицыно"

пресс-конференция дети

Фото: tsaritsyno-museum.ru

31 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Детские музейные проекты в Москве – на примере создания детского музея в "Царицыне"".

В чем уникальность детского музея в "Царицыне"? Почему родителям в нем не менее интересно, чем детям? Как в музее изучение школьных уроков превращается в увлекательную игру? На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

  • Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно";
  • Вячеслав Климентов, заместитель директора по научной работе Музея космонавтики;
  • Евгения Багрянцева, руководитель проекта "Мамоход. Москва";
  • Юлия Ахтямова, психолог, сотрудник Центра лечебной педагогики.

Прямую трансляцию можно увидеть 31 января в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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