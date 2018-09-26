Москва 24 покажет, как пройдет беговой полумарафон "Моя Столица"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, на которой олимпийские чемпионы расскажут о закрытии бегового сезона 2018 года в Москве.

Полумарафон "Моя Столица", который 7 октября во второй раз пройдет в столице, станет последним в серии забегов "Бегом по Золотому кольцу". Этим событием планируется закрыть беговой сезон. Более 6 000 любителей бега со всей России соберутся на линии старта на Воробьевых горах, перед корпусом МГУ.

В ходе пресс-конференции олимпийские чемпионы и участники серии "Бегом по Золотому кольцу" расскажут о нюансах забега, о правильной подготовке к полумарафону, о призовых и раскроют имена звездных гостей.

На пресс-конференции выступят:



Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике;

Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, член сборной России;

Дмитрий Сафронов, марафонец, серебряный призер чемпионата Европы 2010 года;

Андрей Кричмара, автор проекта "Бегом по Золотому кольцу";

Геннадий Комиссаров, легкоатлет-любитель, участник забегов проекта "Бегом по Золотому кольцу";

Дмитрий Сергеев, генеральный директор BWIN.

Прямую трансляцию можно увидеть 3 октября в 14:00 на этой странице.