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Москва 24

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Спорт

24 сентября, 16:18

Москва 24 покажет, что ждет наших спортсменов на III летних юношеских Олимпийских играх

пресс-конференция спорт соревнования

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

28 сентября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в преддверии III летних юношеских Олимпийских игр. Соревнования будут проходить в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября. В них примут участие около 4 тысяч спортсменов из 206 стран в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют между собой награды в 32 видах спорта, включая 5 новых.

Подробнее об участии российских спортсменов в играх, планах на медали и многом другом расскажут:

  • президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;
  • руководитель Главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин.

Прямую трансляцию можно увидеть 28 сентября в 13:00 на этой странице.

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