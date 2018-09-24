Москва 24 покажет, что ждет наших спортсменов на III летних юношеских Олимпийских играх

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

28 сентября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в преддверии III летних юношеских Олимпийских игр. Соревнования будут проходить в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября. В них примут участие около 4 тысяч спортсменов из 206 стран в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют между собой награды в 32 видах спорта, включая 5 новых.

Подробнее об участии российских спортсменов в играх, планах на медали и многом другом расскажут:



президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков;

руководитель Главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин.

Прямую трансляцию можно увидеть 28 сентября в 13:00 на этой странице.