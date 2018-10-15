Москва 24 покажет, как пройдет II Международный форум-фест Jazz Across Borders

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

17 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации программы II Международного форум-феста Jazz Across Borders (JAB), который пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

О программе предстоящего форум-феста, иностранных и российских гостях, развитии джазового искусства в России расскажут:



советник министра культуры РФ Ольга Андоньева;

организатор и художественный руководитель JAB, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман;

вице-президент фонда "Сколково" Елена Зеленцова;

председатель правления "Российского музыкального союза" Андрей Кричевский;

пианист, участник LRK трио Евгений Лебедев.

Джазовый форум-фест Jazz Across Borders пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 16-17 ноября 2018 года.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 17 октября в 15:00 на этой странице.