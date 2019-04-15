Москва 24 покажет, как "Библионочь" пройдет в этом году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
17 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции "Библионочь – 2019".
О концертах, лекциях, творческих встречах и других мероприятиях в программе акции расскажут:
- заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова;
- руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда;
- писатель Олег Рой.
Смотрите трансляцию 17 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.