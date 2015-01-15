"Левиафан" Андрея Звягинцева номинирован на премию "Оскар"

Фото: imdb.com

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева вошел в число номинантов премии "Оскар". Картина претендует на звание лучшего фильма на иностранном языке. В номинации также представлены "Ида" Павла Павликовского, "Мандарины" Зазы Урушадзе, "Тимбукту" Абдеррахмана Сисако и "Дикие истории" Дамиана Сифрона.

На премию за лучшую мужскую роль претендуют Бенедикт Камбербэтч ("Игра в имитацию"), Брэдли Купер ("Снайпер"), Стив Карелл ("Охотник на лис"), Майкл Китон ("Бердмэн") и Эдди Редмэйн ("Вселенная Стивена Хокинга").

За звание лучшей актрисы поборются Джулиана Мур ("Все еще Элвис"), Эмма Стоун ("Бердмэн"), Марион Котийяр ("Два дня, одна ночь"), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), Фелисити Джонс ("Вселенная Стивена Хокинга").

За звание лучшего фильма посоревнуются "Отрочество" Ричарда Линклейтера, "Отель «Гранд Будапешт" Уэса Андерсона, "Вселенная Стивена Хокинга" Джеймса Марша, "Снайпер" Клинта Иствуда, "Бердмэн" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Игра в имитацию" Мортена Тильдума, "Сельма" Авы Дюверней, и "Одержимость" Дэмьена Шазелла.

Лучшим режиссером могут стать Уэс Андерсон, Беннет Миллер, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Ричард Линклейтер, Мортен Тильдум.

В номинации "Лучший анимационный фильм" - "Как приручить дракона 2", "Семейка монстров", "Город героев", "Песнь моря" и "Сказание о принцессе Кагуя".

87-я церемония вручения награды состоится 22 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее "Левиафан" удостоился премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Последний раз российский фильм попадал в шорт-лист "Оскара" в 2007 году - это был фильм "12" Никиты Михалкова.

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