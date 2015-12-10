Форма поиска по сайту

Новости

10 декабря 2015, 16:43

Культура

LIVE: вручение золотых сердец героям нашего времени

В пятницу, 11 декабря, на борту корабля флотилии Radisson состоится торжественное награждение людей с золотым сердцем. Премия "Герои нашего времени" предназначается тем, в чьей обычной жизни нашлось место подвигу. Скауты искали по всей стране тех, кому небезразличны жизни других, и в этот вечер 12 человек получат свои призы. Перед началом церемонии они поделятся с публикой своими историями. Публикуем список людей, чьи имена стоит запомнить:

  • Алексей Воробьев – участник боевых действий в Чечне, награжден медалью "За отвагу", вынес на себе раненых товарищей с занятой врагом территории и таким образом сохранил им жизнь;
  • Павел Кошкин – дважды спасал людей из горных рек, вытащил троих человек;
  • Дмитрий Топчу – спас ребенка, который оказался на осколке льдины во время ледохода на реке Тында;
  • Сергей Рогов – вынес из пожара двух мальчиков, один из них был грудничком;
  • Оксана Мурашко – ее кровь содержит антитела от стафилококка, женщина стала донором уже 300 раз;
  • Александр Ульянов – организатор дружины по поимке серийных поджигателей, поймал многих преступников;
  • Виктор Куриленко – отец семерых детей, из них шестеро – приемных и II группы здоровья;
  • Эдуард Новоселов – многодетный отец, подарил жизнь восьмерым мальчикам и девочкам;
  • Владимир Киселев – волонтер в доме престарелых, устраивает экскурсии для пожилых;
  • Евгений Васюк – занимается поиском сражавшихся на полях ВОВ, достиг больших результатов;
  • Евгений Сальников – за свой счет ищет воинов Великой Отечественной войны, успешно занимается раскопками;
  • Александр Елисеев – токарь с золотыми руками, обладатель многочисленных наград.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 декабря в 18:00
  • Что: чествование людей, не требующих ничего взамен
  • Кто: 12 героев
  • Кому смотреть: тем, кто верит в других

