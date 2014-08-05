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05 августа 2014, 17:38

В столице впервые вручат премию за вклад в устройство сирот в семьи

премии дети-сироты усыновители

Фото: M24.ru

В Москве стартовал прием заявок на участие в первой столичной городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста". Мероприятие пройдет в столице впервые, сообщили в пресс-службе Центра развития социальных проектов, который выступает организатором данной премии.

"Подобный формат общественного признания приемных семей и тех, кто способствует устройству детей-сирот в семьи, давно существует о многих странах мира. Ведь приемные родители не только не должны скрывать факт того, что они усыновили ребенка, а наоборот должны этим очень гордится", - отметил организатор премии, директор Центра развития социальных проектов Армен Попов.

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Статуэтка в виде крыльев аиста будет вручена в 8 номинациях, среди которых:

  • "За особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве",
  • "Лучшая работа в области развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
  • "За популяризацию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
  • "За лучшую работу по освещению темы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве".

Заявки на участие принимаются до 10 августа 2014 года. Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Крылья аиста" пройдет 6 сентября в Государственном кремлевском дворце.

Напомним, что за первые полгода 2014 года в Москве усыновили более 250 детей. Таких семей в этом году в столице стало на 70% больше, чем в прошлом.

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