Спектакль в шкафу покажут посетителям театра имени Маяковского

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "Лакейская" по произведению Николая Гоголя состоится в театре Маяковского 24 ноября. Режиссер постановки – студент мастерской Олега Кудряшова Григорий Добрыгин. Он планирует показать зрителям классику с вкраплениями современных реалий.

Действие "Лакейской" разворачивается в шкафу. Здесь можно найти удивительные предметы и странных людей: лакеев и господ.

"Шкаф становится поводом для игры, он словно шкатулка Чичикова. В шкафу спят, живут, устраивают интриги. Здесь мир - шкаф, а люди в нем лакеи", - комментируют сюжет спектакля в "Маяковке".

Современности короткой гоголевской пьесе придают документальные монологи работников сферы обслуживания – водителей, охранников, уборщиков и официантов.

В постановке задействованы Павел Пархоменко, Юрий Лободенко, Алексей Сергеев, Михаил Походня, Альберт Рудницкий, Валерия Куликова, Алексей Золотовицкий, Екатерина Агеева, Николай Берман.

"Лакейскую" покажут в пространстве второго репетиционного зала, который обновлен архитектором Сергеем Куцеваловым.

Добавим, что "Лакейская" - результат одного из направлений работы театра имени Маяковского, который дает возможность творческой реализации молодым актерам и режиссерам. Традиционно на сцене "Маяковки" ставят спектакли студенты ГИТИСа.

Начало спектакля в день премьеры – в 15.00 и 22.00. Также "Лакейскую" покажут 25 ноября в 22.00 и 28 ноября в 18.00 и 21.00.