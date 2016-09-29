Disney переснимет мультфильм "Король Лев"

Компания Walt Disney переснимет легендарный мультфильм "Король Лев", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Режиссером ремейка станет Джон Фавро, выпустивший в 2016 году "Книгу Джунглей", заработавшую по всему миру 965,8 миллиона долларов.

Дата выходы картины на экраны пока не называется. Известно лишь то, что новый "Король Лев" будет включать в себя уже знакомые зрителям мелодии и песни из оригинального мультфильма.

"Король лев" – 32-й по счету классический мультипликационный фильм, выпущенный студией Disney. Картина вышла в прокат в 1994 году и собрала в прокате рекордную для мультфильмов того времени сумму – порядка миллиарда долларов.

Фильм завоевал две премии "Оскар", три премии "Золотой глобус" и три премии "Грэмми". Быстро стал одним из самых продаваемых мультфильмов на VHS всех времен и народов: 4,5 миллиона лент были проданы в первый же день.