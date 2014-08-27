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27 августа 2014, 12:48

Театр имени Пушкина откроет сезон спектаклем "Женитьба Фигаро"

премьеры юбилеи новый сезон Московский драматический театр имени А.С.Пушкина

Фото: teatrpushkin.ru

Юбилейный 65-й сезон в театре имени Пушкина откроется 12 сентября спектаклем "Женитьба Фигаро" в постановке Евгения Писарева.

"Комедия "Женитьба Фигаро", придуманная придворным часовщиком Бомарше, на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести", - отметили в театре.

"Женитьбу Фигаро" также покажут 13 и 14 сентября. Билеты в партер от 2000 до 5000 рублей.

Приобрести билеты можно на нашем портале.

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Спектакль "Эстроген" норвежца Йо Стромгрена зрителям представят 15 сентября. Премьерой сезона станет "Доходное место" по Островскому. Спектакль в постановке Романа Самгина покажут на Основной сцене 4 и 5 октября.

Премьера мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри" состоится 14 ноября. Сейчас на сцене филиала театра имени Пушкина идут репетиции.

Главным событием сезона станет празднование 100-летие Камерного театра Таирова, в помещении которого сейчас располагается театр имени Пушкина. Камерный театр закрылся в 1950 году. Часть труппы Камерного вошла в театр Пушкина.

Отмечать юбилей Камерного театра будут 25 декабря. На основной сцене организуют творческий вечер, посвященный истории театра.

Отметят в театре Пушкина и юбилейный сезон. По этому случаю запланированы кинопоказы знаковых спектаклей, которые будут сопровождаться комментариями участвовавших в них актеров.

Также в текущем сезоне на Основной сцене театра свои спектакли выпустят Владимир Мирзоев, Глеб Черепанов и Юрий Бутусов, а на сцене филиала Алексей Кузмин-Тарасов, Рузанна Мовсесян и Марфа Горвиц.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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