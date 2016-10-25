Бенедикт Камбербэтч обещает стать настоящим Мстителем

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

Персонаж доктор Стрэндж, которого исполнил Бенедикт Камбербэтч в одноименном фильме, присоединится к супергеройской команде Мстителей в следующем фильме. Об этом сообщается на портале gosindex.ru. Помимо знаменитого британского актера к супергеройской компании примкнет еще один Бенедикт – Вонг, который сыграет помощника доктора Стрэнджа.

Камбербэтч, по его собственному заверению, решил, что его герой – доктор Стрэндж – станет настоящим Мстителем. Поэтому актер пообещал, что его герой обязательно появится в новом фильме от Marvel "Мстители: Война бесконечности". Кроме того, доктор Стрэндж появится и в новом фильме о Торе "Тор. Рагнарек".

По заявлениям представителей студии, третья часть "Мстителей" будет включать в себя беспрецедентное количество героев киновселенной Marvel. Помимо Капитана Америки, Железного Человека, Халка, Тора, Соколиного Глаза, Черной Вдовы, Алой Ведьмы и Вижна в фильме появятся Стражи Галактики. Кроме того, по слухам, к ним могут присоединиться и персонажи из сериалов Marvel – Джессика Джонс, Люк Кейдж, Сорвиголова, Железный Кулак и Каратель.

Выход третьей части "Мстителей" запланирован на май 2018 года.