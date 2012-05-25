Александр Калягин отмечает юбилей

Сегодня народный артист России, актер кино и театра Александр Калягин отмечает свой 70-летний юбилей. Этот день актер проведет на сцене Et Cetera с представлением "Праздник шута", сообщают РИА Новости.

Юбиляр сказал, что "с иронией относится ко всем юбилеям, а к своему собственному тем более". Накануне он репетировал новый спектакль, а в субботу труппа вылетит в Израиль, где спектаклем "Буря" откроет фестиваль театра "Гешер". Главную роль в спектакле играет сам Александр Калягин.

Ко дню рождения также приурочена экспозиция в театре, на которй представлены редкие фотографии из личного архива актера выставка. А в Бахрушинском музее открылась выставка "В главной роли - Александр Калягин".