Фестиваль "Новое британское кино" начнется с показа фильма Каннского призера

Фестиваль "Новое британское кино" стартует в Москве 26 октября и продлится до 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.

Фильмом открытия фестиваля станет новая работа Кена Лоуча "Я, Дэниел Блэйк", принесшая мэтру британского кино "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Покажут на смотре и картину о самом режиссере – документальное исследование Луиз Осмонд "Кен Лоуч: Жизнь и фильмы".

На "Бритфесте" будет представлен целый ряд громких режиссерских имен, среди которых обладатель "Оскара" Азиф Кападия с исторической драмой "Али и Нино" и автор "Голгофы" Джон Майкл МакДона с черной комедией "Война против всех". Романтическое направление в британском кинематографе будут представлять фильмы "Покидая Блэкпул", "Фантастическая любовь и где ее найти", триллеры – "Туманные отношения", а остросюжетное историческое кино "Операция "Антропоид".

Отдельная страница фестиваля – раздел документального кино. В рамках этой программы покажут фильмы про двух легендарных Бобби: футболиста, чемпиона мира Бобби Мура ("Бобби") и североирландского активиста Бобби Сэндса ("66 дней Бобби Сэндса").

Ну а дебютное кино на "Бритфесте" будет представлено работами режиссеров-женщин. Они в своих фильмах поразмышляли на тему взросления своих молодых героинь и их попыток справиться с нежданными потерями близких людей ("Ни пуха ни праха" Шанайи Баттон, "Наводнение" Хоуп Диксон Лич и "Навыки взрослой жизни" Рэйчел Тьюннард).

Узнать подробнее о программе кинофестиваля и ознакомиться с расписанием показов можно на сайте смотра.