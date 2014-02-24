Другой театр представит спектакль по ранней пьесе Ивана Вырыпаева

Сразу два премьерных спектакля выпустит Другой театр в канун Международного женского дня. Постановку Павла Сафонова "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева зрителям представят 7 и 8 марта. А 15 и 16 марта на сцене - "Апокалипсис для флейты" по повести Виктора Шендеровича "Соло на флейте".



К слову, "Апокалипсис" - это работа двух режиссеров: Сергея Белоголовцева и Леонида Тимцуника. Спектакль репетировали в течение полутора лет.

"Валентинов день" ранняя пьеса Вырыпаева. Она построена на остроумной игре с персонажами и сюжетными коллизиями уже почти классической пьесы "Валентин и Валентина" Рощина. В постановке задействованы Ольга Ломоносова, Евгений Стычкин и Агриппина Стеклова.

Главный режиссер театра Сергей Петрейков отметил, что эту пьесу Вырыпаева они задумали поставить еще в 2000 году.

Что касается "Апокалипсиса для флейты", то над спектаклем работали долго и упорно – в репетициях задействовали порядка 20 актеров, за полтора года творческих исканий свои идеи постановки предлагали целых три режиссера.

Главную роль в спектакле в стиле "кабаре" исполняет Сергей Белоголовцев.

"Два этих премьерных спектакля точно вписываются в концепцию Другого театра – современная драматургия в постановке "новых" режиссеров. А вот третья премьера, которая выйдет в начале апреля или в мае, несколько выбивается из этого ряда", - отметили в театре.

Речь идет о спектакле по пьесе Эдварда Радзинского "Лунин, или смерть Жака". Режиссера Александр Огарев пригласил на ведущую роль Дмитрия Певцова.

"Пьеса, что называется, "историческая", но истории о людях, долго и безвинно сидящих в тюрьме становятся актуальны в России", - добавили в Другом театре.