24 февраля 2014, 16:37

Культура

Спектакль по рассказам и пьесам Чехова покажут в Театре сатиры

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "Невидимые миру слезы" состоится в Московском академическом театре сатиры. В основе постановки Бориса Щедрина – рассказы и одноактные пьесы Антона Чехова: "Драма", "Невидимые миру слезы", "Медведь", "О вреде табака", "Предложение".

Отправной точкой сценического повествования выбран рассказ "Драма", который известному беллетристу читает начинающая писательница. При этом спектакль отличает многослойность, сочетание разноформатных историй.

"Пьеса "Медведь" заканчивается сватовством, "Предложение" им начинается, а между ними – реалии жизни из рассказа "О вреде табака". В спектакле, как у автора, переплетаются трагическое, комическое и лирическое", - отметили в театре.

В спектакле задействованы три актера: Светлана Рябова, Олег Вавилов, Олег Кассин. В общей сложности им предстоит сыграть девять ролей.

"Невидимые миру слезы" покажут 7 и 23 марта.

