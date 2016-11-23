"Все решаешь только ты": зрителям позволят выбрать, чем закончится кино

Первое в мире интерактивное кино "Ночная игра"

"Все решаешь только ты!"

Дата: с 24 ноября

Место: сеть кинотеатров КАРО

Кадр из фильма "Ночная игра"

Ради чего идти: чтобы увидеть как наступает новая эра кинематографа и самому решить исход сюжета, определив судьбу главного героя.

Что еще: для того, чтобы выбрать развязку сюжета нужно скачать приложение CtrlMovie на смартфон в AppStore или GooglePlay, подключиться в кинотеатре к WiFi-сети CtrlMovie, а затем изучить предложенные варианты развития действия.

[html] [/html]Видео: youtube/пользователь: LATE SHIFT – Your Decisions Are You

Узнать подробности и купить билет можно на официальном сайте КАРО.