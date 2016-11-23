"Все решаешь только ты": зрителям позволят выбрать, чем закончится кино

Первое в мире интерактивное кино "Ночная игра"
"Все решаешь только ты!"
Дата: с 24 ноября
Место: сеть кинотеатров КАРО
Кадр из фильма "Ночная игра"
Ради чего идти: чтобы увидеть как наступает новая эра кинематографа и самому решить исход сюжета, определив судьбу главного героя.
Что еще: для того, чтобы выбрать развязку сюжета нужно скачать приложение CtrlMovie на смартфон в AppStore или GooglePlay, подключиться в кинотеатре к WiFi-сети CtrlMovie, а затем изучить предложенные варианты развития действия.
[html][/html]Видео: youtube/пользователь: LATE SHIFT – Your Decisions Are You
Узнать подробности и купить билет можно на официальном сайте КАРО.