23 ноября 2016, 10:10

Культура

"Все решаешь только ты": зрителям позволят выбрать, чем закончится кино

Первое в мире интерактивное кино "Ночная игра"

"Все решаешь только ты!"

Дата: с 24 ноября

Место: сеть кинотеатров КАРО

Кадр из фильма "Ночная игра"

Ради чего идти: чтобы увидеть как наступает новая эра кинематографа и самому решить исход сюжета, определив судьбу главного героя.

Что еще: для того, чтобы выбрать развязку сюжета нужно скачать приложение CtrlMovie на смартфон в AppStore или GooglePlay, подключиться в кинотеатре к WiFi-сети CtrlMovie, а затем изучить предложенные варианты развития действия.

[html][/html]Видео: youtube/пользователь: LATE SHIFT – Your Decisions Are You

Узнать подробности и купить билет можно на официальном сайте КАРО.

премьеры Каро фильм

Главное

