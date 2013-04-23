Экологический протест "Врага народа" прозвучал в театре Маяковского

Фото: mayakovsky.ru

В театре имени Владимира Маяковского состоялся предпремьерный показ "экологической катастрофы в двух действиях" – спектакля "Враг народа" по пьесе норвежского автора Генрика Ибсена. Оригинальный текст, созданный в 1882 году, взялась переписать драматург Саша Денисова. В итоге получилась вполне актуальная история в духе современного времени. Ее главный герой – врач курорта федерального значения – ученый Томас Стокман, сделавший важное открытие, противостоит закостенелой общественной системе. На карту поставлено здоровье местных жителей, которые пьют воду из зараженного источника, а также честное имя и репутация самого доктора. То и дело препятствия Стокману чинят собственный брат (мэр городка), Аслаксен (его Денисова назначает на должность главы ассоциации малого и среднего бизнеса), тесть Мортен Хиль и представители прессы.

Филолог и журналист Саша Денисова с "Маяковкой" сотрудничает довольно плодотворно. По ее пьесам ставят спектакли "Маяковский идет за сахаром" и "Девятьподесять". В 2011-м в рамках внеконкурсной программы "Золотая Маска" состоялся показ работы "Зажги мой огонь" по тексту все той же Саши. А начинала карьеру драматурга Денисова с пьес для спектаклей "Так-то да" (поставлен в кировском театре "На Спасской") и "Деревни.net" (Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина в Барнауле).

Фото: mayakovsky.ru

Над произведением Ибсена Денисова работала совместно с молодым режиссером Никитой Кобелевым – "кудряшом" из РАТИ-ГИТИС. В свое время Кобелев выпустил несколько радиоспектаклей, в прошлом году в Москве поставил "Кампанилу Св. Марка" по роману Шишкина и "Повесть о господине Зоммере" по произведению Зюскинда. В рамках празднования 90-летия театра Маяковского Кобелев и Денисова вели проект "Юбилей-ОFF".

И вот очередной творческий союз. Для драматурга и режиссера "Враг народа" – это смелый эксперимент, ведь к попыткам осовременить классиков всегда относятся насторожено. В данном случае мастера делают сценическому действию инъекцию юмора – диалоги героев часто сопровождают взрывы хохота из зала – однако финал постановки в современной версии куда трагичнее.

Текст Денисовой, подогнанный под современные реалии, изобилует актуальными социально-политическими намеками. Для пущего эффекта зрителя погружают в среду масс-медиа. Мэр Петер Стокман – типичный непроницаемый чиновник – то и дело выступает на пресс-конференциях, внушая жителям городка мысль о благополучии и процветании. А в редакции местной газеты "Народный вестник" главред Ховстад и корреспондент Биллинг, ратующие за правду, революцию и новые веяния, не раздумывая следуют малейшему мановению перста власти.

Результаты исследования проб воды, которые доктор Стоман взял из городской водолечебницы, становятся поводом для нешуточного противостояния. На одном конце поля боя – ученый, требующий власти признать ошибку, обнародовать информацию об угрожающей курорту опасности и заняться-таки перекладкой водопровода. Идею доктора Томаса полностью поддерживает его взрослая дочь Петра. Она снимает происходящее на камеру и ведет собственный блог, рассказывая о грозящей курорту экологической катастрофе и собирая "лайки" неравнодушных активистов.

По другую сторону баррикад – мэр Стокман, всеми правдами и неправдами старающийся скрыть весть о ЧП от губернатора, инвесторы, вложившие в проект слишком много денег, старик Хиль, чей кожевенный завод загрязняет когда-то целебную воду отходами, Аслаксен, встревоженный планами по закрытию "ресторанов, кафе и кафешечек" в случае, если городу придется остановить работу "золотой жилы" – водолечебницы. Но самое главное и странное – против правдоруба-ученого ополчился весь город.

Фото: mayakovsky.ru

Доведенный до отчаяния Томас в исполнении Алексея Фатеева, задает залу насущный нынче вопрос: "Почему принято считать, что большинство всегда правы? И кто, собственно, составляет это большинство?". В своем монологе герой затронет не только экологическую проблему, но и тему выборов, псевдодемократии, рабского рефлекса коленопреклонения.

Как уже было сказано выше, переработанный "Враг народа" полон аналогий. Здесь грозят подать в суд за "оскорбление чувств и разжигание…", упрекают чиновников в незаконной вырубке леса, и говорят об истекшем сроке годности власти, которую то и дело переизбирают на новый срок.

Искать аллюзии, безусловно, интересно и увлекательно, но ибсеновская история, которой все же придерживаются актеры, не дает свернуть с намеченного пути повествования.

На протяжении двух действий Томас Стокман при поддержке жены и дочери будет пытаться опубликовать свой доклад о загрязнении окружающей среды, терпеть неудачу за неудачей, приходить на собрания в противогазе в знак протеста и пытаться избавиться от клейма "враг народа". Но, как это часто случается, его одинокий голос потонет в общем гвалте "большинства".

Ноу-хау "Врагу" добавляют и сценографы. Актеры работают в пространстве полого прямоугольного сооружения, подвешенного к потолку и вращающегося вокруг своей оси. Стены каркаса олицетворяют то кабинет редакции, то квартиру Стокманов, то площадку с микрофонами для публичных выступлений. Иногда пустота гигантской коробки затягивается экраном, на котором транслируются кадры, снятые Петрой. Съемки выполнены в жанре "домашнего видео": артисты не читают заученный текст, а говорят сбивчиво, живо, одним словом, импровизируют в рамках, заданных режиссером.

На спектакль обязательно нужно идти тем, кто, например, борется за чистоту окружающей среды или регулярно выходит на митинги. Но даже если вы далеки от подобных проявлений социальной активности, посмотрите постановку – интригующий сюжет основателя европейской "новой драмы" Генрика Ибсена еще никто не отменял.



Алла Панасенко