"Человек-амфибия" проплывет по сцене Московского Мюзик-Холла

Фото предоставлено пресс-службой

Солист Цирка дю Солей Антон Челноков представит в Московском Мюзик-Холле новую, поражающую трюками и спецэффектами трактовку романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Создатели уверены: столь масштабное шоу удивит даже привередливую столичную публику, видевшую выступления артистов со всего света.

Главный номер Гуттиэре отличается технической сложностью. Специально для него на сцене появится аквариум, рассчитанный на 1000 литров воды. А номер Ихтиандра пройдет в огромной сетке, которую повесят над куполом.

Перфоманс будет сопровождаться живым вокалом, при этом вокалистка запоет мужским голосом, а сирены подхватят ее песню. Также шоу будет перемежаться с остроумными клоунскими репризами.