17 октября 2016, 13:23

Культура

Антон Долин вместе с психологом исследует "Ученика" Кирилла Серебренникова

Кадр из фильма "Ученик"

Новую драму режиссера Кирилла Серебренникова "Ученик" покажут и обсудят в кинотеатре "КАРО 9 Атриум" 18 октября. Об этом сообщают организаторы дискуссии.

Фильмы Серебренникова – это всегда явление. Они современны, провокационны, мощны по психологическому воздействию на публику.

"Ученик" затрагивает сразу несколько актуальных тем: школа, религиозный фанатизм, нормы морали и воспитания, пубертатный период. Разобраться с такой концентрацией конфликтов и смыслов помогут профессионалы – кинокритик Антон Долин и эксперт в психологии кино Татьяна Салахиева-Талал.

Вместе с гостями они проанализируют новую картину, вписанную во временной и культурный контекст времени, а также оценят эмоциональные стороны фильма. Такой формат встречи поможет не просто лучше разбираться в современном кино, но и, возможно, подскажет пути решения жизненных проблем.

премьеры Кирилл Серебренников Антон Долин Каро Ученик обо всем

