"Представь себе": фильм о незрячем художнике покажут в ЦДК

Фото предоставлено пресс-службой ЦДК

Премьера фильма "Представь себе" Катерины Гордеевой и Николая Ковалькова о незрячих художниках и ценителях живописи состоится в Центре документального кино 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЦДК.

Фильм подробно рассказывает о создании первой в России выставки для незрячих и слабовидящих людей "Видеть невидимое", прошедшей в Пушкинском музее с 13 ноября по 15 февраля. На выставке были представлены тактильные копии мировых шедевров, сделанные по технологиям, дающим не просто общее представление об изображении, но и передающим текстуры и даже степень насыщенности цвета.

"Представь себе" журналистов Катерины Гордеевой и Николая Ковалькова – не остросоциальный фильм. Это фильм-эссе, позволяющий зрячим людям погрузиться в пограничную область, о существовании которой они часто даже не догадываются. Герои фильма – ослепший из-за болезни искусствовед, потерявшая зрение после рождения детей поклонница живописи, незрячая с детства художница – ищут возможность восстановить связь с визуальной культурой.



