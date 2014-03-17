Как Руслан Людмилу спасал: Пушкин-юморист в "Мастерской Петра Фоменко"

Фото: fomenko.theatre.ru

В театре "Мастерская Петра Фоменко" 15 марта состоялась премьера семейного спектакля "Руслан и Людмила" по одноименному пушкинскому творению, знакомому нам со школьной скамьи. Режиссер Михаил Крылов поставил классику легко и живо, наполнив каждую мизансцену юмором, понятным как взрослым, так и детям. Руководителем постановки выступил Евгений Каменькович.

Фото: fomenko.theatre.ru

Крылов не только срежиссировал спектакль, но и сыграл две роли: Пушкина-рассказчика и карлика Черномора – коварного похитителя царевны Людмилы.

Изначально "Руслан и Людмила" представлял собой отрывок на основе поэмы, который артисты "Мастерской" представили на закрытии 20 театрального сезона в рамках вечера "Проб и ошибок". Произведения Александра Сергеевича любил сам мастер - Петр Наумович. И сценическая версия приключений Руслана, вызволяющего из плена новоявленную супругу, впоследствии дополненная и расширенная до масштаба полноценного спектакля, стала своеобразным подарком-признанием режиссеру.

Фото: fomenko.theatre.ru

Спектакль играют в пространстве фойе Новой сцены театра. Занавес поднимается, и по центру площадки водружают стол для пиршества, за ним – принявший на грудь князь Владимир-солнце (Валюс Тертелис), дочь его Людмила (Екатерина Смирнова), подпирающая руками громоздкий кокошник, ее супруг Руслан (Игорь Войнаровский), богатыри Фарлаф, Рогдай, Ратмир и троица красных девиц в узорчатых сарафанах. Традиционную русскую свадьбу играют под стрекот сверчков и смех из зала – с первых минут и до самого финала артисты "держат улыбки" на лицах зрителей. Разве можно быть серьезным, когда Пушкин во фраке выписывает на сцене фуэте, Черномор угощает Людмилу сосисками, а Руслан вместо положенного ему коня седлает щетку для мытья полов.

"Петр Наумович был фанатом Пушкина и передал нам любовь к нему. Мы пытались подхватить пушкинское стремление жить весело, его радость бытия. Это совершенно не детское произведение. Школьникам преподают "У Лукоморья дуб зеленый" и все думают, что "Руслан и Людмила" - сказка. Но это поэма, как "Домик в Коломне", - рассказал Михаил Крылов.

По словам режиссера, юмор в произведении лежал на поверхности, прилагать усилий для его конденсации не пришлось. Наоборот, как только артисты "начинали хмурить брови и искать подтекст, Пушкин от них ускользал".

Раздумывая над тем, какой спектакль поставить, Крылов решил браться за самое сложное по собственным оценкам произведение. В итоге остановился на "Руслане и Людмиле", задумав создать универсальное действие, интересное и понятное зрителям от мала до велика.

Фото: fomenko.theatre.ru

Крылов уже инсценировал Александра Сергеевича лет эдак 15 тому назад. Тогда режиссер поставил спектакль "Онегин@точка.ru", который играли в клубах Б-2, Ikra и в театральном центре "На Страстном".

Образ поэта для Крылова-актера сложился из детских воспоминаний: школьных уроков и домашних чтений. В результате получился Пушкин-хулиган, который время от времени выскакивает на сцену, подбадривая своих героев.

Строки Пушкина в современной крыловской интерпретации не только не теряют смысла, но и приобретают своеобразное новаторское звучание. Индивидуальный стиль спектакля формируют, безусловно, и сами персонажи, которые будто яркие сочные капли краски капают с кисти художника на сценические подмостки.

На театральном холсте Крылов пишет смело и размашисто, превращаясь из Пушкина-повествователя в длиннобородого Черномора – мучителя красавицы Людмилы, которую актриса Екатерина Смирнова сделала удивительно пластичной. Где еще доведется вам наблюдать за героиней пушкинской поэмы, которая слагает рифмы, "усаживаясь" на шпагат в воздухе?

"Главное душевное качество Людмилы – она любит Руслана именно таким, какой он есть – не герой, а непосредственный, нелепый, очаровательный, обаятельный. Мы работали над спектаклем больше года, но термин "семейный спектакль" появился ближе к финалу репетиций", - отметила Смирнова.

Фото: fomenko.theatre.ru

"Руслан и Людмила" в театре "Мастерская Петра Фоменко" - классика на новый лад, без излишней вычурности, нагромождения декораций, пестроты исторических костюмов и монотонности звучания. Спектакль стоит смотреть тем, кто в детстве зачитывался Пушкиным – оживят в памяти; и тем, кто к творчеству Александра Сергеевича был равнодушен – откроют для себя поэта-юмориста.

Очередной показ "Руслана и Людмилы" - 29, 30 марта, а также 6, 13 и 27 апреля.

Алла Панасенко