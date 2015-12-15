"Алису в стране чудес" можно будет увидеть глазами NASA

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Семейный мюзикл "Алиса в стране чудес", созданный по сказке Льюиса Кэрролла, – это первая постановка в России, которую зрители увидят через уникальные 3D-очки. Министерство обороны РФ и NASA применяли такие разработки как в военных, так и в медицинских целях. Благодаря очкам зрение станет острее, а картинка – четче.
Креативная команда продюсерского центра "Триумф" решила поселить Алису в современный мир. Вместо волшебной страны героиня попадает в мир шоу-бизнеса и становится звездой эстрады. Однако со временем она понимает, что светская жизнь не может заменить вечные ценности и выбирает дружбу, порядочность, искренность. Вместо Белого Кролика, Чеширского Кота и Безумного Шляпника, девочке будут помогать герои сказок и глянцевых журналов.
Роли исполняют:
- Елизавета Виноградова (Алиса),
- Рачик Оруджев (Шляпник),
- Марина Барсукова (Гусеница),
- Лада Олейникова (Королева).
- Место: "Московский мюзик-холл", ул. Каланчевская 33/12, строение 2
- Премьера: 26 декабря в 12:00
- Цена: от 600 до 3 000 рублей