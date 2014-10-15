Олег Меньшиков: "Новая сцена театра Ермоловой будет работать по-европейски"

Олег Меньшиков. Фото: ТАСС/Антон Тушин

В среду, 15 октября, в театре имени Ермоловой открылась Новая сцена, которая будет работать параллельно с основной площадкой. С 12.00 и до позднего вечера посетители смогут посетить бар-ресторан, оценить выставки и инсталляции от молодых художников, посмотреть ночные спектакли в буфете, а также приобрести билет на традиционный вечерний спектакль.

Также на площадке будут устраивать поэтические вечера, режиссерскую лабораторию и показы мод.

На торжественном открытии новой сцены мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в следующем году театр будет праздновать 90-летие, и Новая сцена является хорошим подарком к предстоящему юбилею.

Зал Новой сцены рассчитан на 100 – 120 мест в зависимости от спектакля, рассказал художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков.

"Это экспериментальная площадка, на которой будут ставить спектакли молодые режиссеры. До нового года запланированы три премьеры. На репетиции отводится один месяц. По таким срокам работает вся Европа", - отметил Меньшиков.

Первым спектаклем, который покажут на Новой сцене, станет "Ромео и Джульетта" по Шекспиру в постановке Дениса Азарова. Предпремьерный показ запланирован на 2 ноября.

В ноябре – декабре начнутся репетиции спектакля "Утюги" по пьесе Анны Яблонской. Режиссер постановки – Алексей Размахов. Затем покажут спектакли "Адам и Ева" по пьесе Нила Ла Бьюта (постановка Олеси Невмержицкой) и "Театр Козьмы Пруткова" (постановка Алексея Лавинского).

По словам Олега Меньшикова, Новая сцена приспособлена для людей с ограниченными физическими возможностями: есть лифт и подъемник.

Специальной машинерии на сцене не предусмотрено, зато есть хорошее световое оснащение.

"Активные работы по реконструкции Новой сцены начались два года назад. Стоимость работ – 175 миллионов рублей", - добавил Меньшиков.

В помещении есть отдельный гардероб, буфет, центральная винтовая лестница и просторное фойе. Эффект увеличения пространства достигается за счет двух стеклянных куполов. На крыше постройки можно увидеть портреты актрисы Марии Ермоловой, именем которой назван театр. Рисунки выполнены в стиле поп-арт.

Фото: m24.ru

Главный художник театра Екатерина Лесных заявила, в интерьере Новой сцены сочетаются традиционные классические архитектурные формы и ультрасовременное декоративное оформление.

"Получился эклектичный интерьер. Он ярко характеризует художественного руководителя, молодой коллектив и современные постановки нашего театра", - подчеркнула Лесных.

Ранее сообщалось, что новая площадка на Тверской, дом 5/6 представляет собой двухэтажное помещение площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.

Для посетителей новой сцены организовали комфортные зрительные зоны.