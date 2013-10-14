Спектакль о расправе над ведьмами покажут в Новом драматическом театре

"Афиша": спектакль "Сейлемские ведьмы" покажут москвичам

Премьерный спектакль "Сейлемские ведьмы" по произведения Артура Миллера в Новом драматическом театре покажут 26 октября. В основу сюжета положена история о судебном процессе 1692 года. В результате событий давно минувших лет 19 человек повесили и еще 200 арестовали.

К страшной трагедии в маленьком городке привел навет одной из местных жительниц, которая прислуживала в доме Джона и Элизабет Проктор. С религиозной фанатичностью девушка обличала в колдовстве ни в чем не повинных женщин.

По словам режиссера Вячеслава Долгачева, эта жуткая история имеет свойство повторяться.

"Охота на ведьм – сюжет, который пока не имеет окончания", - отмечает Долгачев.

Помимо политических и социальных мотивов в спектакле присутствуют и общечеловеческие аспекты – любовь, ненависть, предательство.