"Дураки" Нила Саймона попали на сцену Театра сатиры

Фото: ИТАР-ТАСС

В Театре сатиры состоится премьера комедии "Дураки" по пьесе Нила Саймона в режиссерской постановке Александра Ширфиндта. Жанр спектакля заявлен как "музыкальная притча" – игру актеров сопровождают песни на слова Игоря Угольника (он же является и автором литературного перевода) и Сергея Плотова.

Американец Саймон поместил своих героев в городок, который почти не отличить от типичной российской глубинки. Здесь живут доктор, судья, торговка и пастух. И все они, к сожалению, отъявленные дураки. Сей факт персонажи Саймона признают без лишнего стеснения, отмечая, что живут они при этом довольно неплохо.

Размеренный быт горожан нарушает приезжий педагог. С первого взгляда он влюбляется в свою ученицу Софью – дочь местного лекаря. Решительный учитель решает во что бы то ни стало избавить население от трехсотлетнего проклятья, которое превратило каждого достопочтенного гражданина в дурака.

"Впервые пьесу Саймона поставили на Бродвее в 1981 году. В то время автор разводился с женой и, по соглашению сторон права на первую постановку принадлежали бывшей супруге. Пьеса была задумана как мелкая месть", - сообщили М24.ru в пресс-службе театра.

Однако позже оказалось, что работа драматурга имеет несомненный успех. В 1990-м в Сан-Франциско на основе "Дураков" поставили мюзикл.

Посмотреть спектакль "Дураки" в Театре Сатиры можно 20 и 29 апреля, а также 5, 9 и 29 мая.