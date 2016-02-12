Режиссер Константин Богомолов выйдет на сцену с акробатами и моделями

Фото предоставлено организаторами

4-8 марта в "Гоголь-центре" пройдут премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова "Машина Мюллер". Режиссер Константин Богомолов впервые выйдет на сцену в качестве артиста.

Как сообщают организаторы, спектакль был поставлен по дневникам, письмам и произведениям "Гамлет-машина" и "Квартет" немецкого драматурга Хайнера Мюллера. В нем соединяются танец и музыка, перформанс и видеоарт, размышления о художнике и времени, о насилии и красоте, а также о взаимоотношениях женского и мужского начал.

На сцену выйдут танцоры, акробаты и модели. Константин Богомолов и Сати Спивакова исполнят пьесу "Квартет". Это первый опыт Богомолова как актера. Текст "Гамлет-машины" прочитает Александр Горчилин. Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Сысоев.