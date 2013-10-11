Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 10:58

Культура

Спектакль "С любимыми не расставайтесь" откроет сезон в МТЮЗе

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 11 октября, на сцене МТЮЗа покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь" по произведению Александра Володина. Это первая премьера в новом сезоне. Режиссером постановки о любви стала художественный руководитель театра Генриетта Яновская.

"Одна из самых пронзительных пьес любимого, глубокого, нежного, драматического автора, который всегда говорит о людях, который любит людей", - так охарактеризовали материал Володина в Московском театре юного зрителя.

Это история вряд ли оставит зрителей равнодушными, благодаря простой и такой понятной сюжетной линии. Володин мастерски описал быт и чувства людей советской эпохи – жителей тесных коммуналок и фабричных тружеников.

В постановке задействованы Виктория Верберг, Арина Нестерова, Оксана Лагутина, София Сливина, Евгений Волоцкий, Сергей Белов.

Спектакль также будет показан 12, 20, 26 октября, 1, 9 и 23 ноября.

