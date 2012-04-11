"Театр для рабочих" отреставрировали

Претендующий на самое длинное название в мире Театр для рабочих Медеплавильного и Кабельного завода Товарищества "Алексеев, Вишняков, Шамшин" наконец отреставрирован и, по всей видимости, успешно. Фасад и интерьеры реставрировали 2 года и, по словам директора компании, осуществившей реставрацию, "предметом охраны стал буквально каждый кирпич". В начале 20-го века в здании находится театр, где Станиславский ставил спектакли с участием рабочих фабрики. Теперь там располагается "Студия театрального искусства" Сергея Женовача. Наш фотокорреспондент заснял обновленный театр.





Фоторепортаж: Георгий Полищук