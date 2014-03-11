Детский спектакль "В поисках волшебства" покажут в клубе на Тишинке

Спектакль "В поисках волшебства". Фото: "Школа современной пьесы"

Премьера детского спектакля "В поисках волшебства" состоится в Театральном клубе на Тишинке 14 и 16 марта. Действие происходит за кулисами цирка. Зрители увидят декорации с использованием видеомэппинга, а также фокусы и акробатические трюки, которые ставились под руководством профессиональных иллюзионистов.

Главный герой спектакля – десятилетний мальчик, отправившийся на поиски волшебной палочки, исполняющей желания. Юный путешественник хочет пожелать для себя хорошей оценки за контрольную по математике. Мальчику предстоит очутиться в цирке и научить циркачей вновь верить в чудеса.

Волшебную историю срежиссировали Александр Цой и Евгений Кочетков. А роли Мальчика и Акробатки исполняют дети, выбранные в ходе открытого кастинга из более чем полусотни претендентов.

Спектакль "В поисках волшебства". Фото: "Школа современной пьесы"

Пьесу специально для театра "Школа современной пьесы", которая отныне базируется в Среднем Тишинском переулке, написал израильских драматург Михаил Хейфец, победивший в конкурсе "Действующие лица-2012".

"В дни премьер зрителей в фойе театра будут встречать цирковые артисты с играми и обязательными подарками каждому ребенку. Маленьких гостей ждет особенный сюрприз: вход на спектакль для них будет осуществляться по специальному "детскому билету" и через особую "волшебную дверь", - отметили в "Школе современной пьесы".

Начало спектакля в 18.00.