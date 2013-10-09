Юрий Грымов поставил на сцене РАМТа спектакль "Цветы для Элджернона"

Фото: ИТАР-ТАСС

В новом сезоне на сцене РАМТа представят премьерный спектакль "Цветы для Элджернона" в постановке Юрия Грымова. В основу сценического действия положен одноименный научно-фантастический роман американского писателя Дэниела Киза. История главного героя Чарли, которому сделали экспериментальную операцию на мозге, обрела новый смысл в условиях современных реалий.

По словам Грымова, его спектакль не является рассказом о достижениях науки. Это постановка в первую очередь про человеческие взаимоотношения.

"Роль Чарли стала дебютом для Максима Керина. Я очень хотел увидеть на сцене героев со своими пороками и страстями; чтобы зрители узнавали в них себя. Для меня было важно рассказать загадочную и безумно интересную историю Чарли именно сегодня, в наше ускорившееся время, которому так не хватает человечности. Мне хотелось подчеркнуть тему наполненности человека – одних знаний для этого недостаточно", - отметил режиссер.

Как сообщили организаторы мероприятия, премьера спектакля запланирована на 11 октября. Также показы состоятся 25 октября, 15 и 29 ноября.

Добавим, что роман "Цветы для Элджернона" был написан в 1966 году. В своем произведении автор затронул сразу несколько актуальных тем: "Могут ли знания сделать человека счастливым?" и "Нужно ли обладать высоким IQ, чтобы быть личностью".

