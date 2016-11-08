Грехи молодости Шелдона Купера покажут в спин-оффе "Теории большого взрыва"

Фото: кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Поклонники популярного во всем мире сериала "Теория большого взрыва" ликуют: на CBS начали работу над фильмом-приквелом, рассказывающем о юности главного героя Шелдона Купера. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Новая картина расскажет о подростковых годах Шелдона. Занимаются проектом создатели оригинальной версии: Чак Лорри, Билл Прейди и Стив Моларо. Никто из звезд "Большого взрыва" в спин-офф не приглашен, в работе занят только сам Джим Парсонс (исполнитель роли Купера), но он является продюсером.

Никаких комментариев о сюжете будущего сериала создатели пока не дают, ссылаясь на то, что за разглашение подобных секретов им грозит штраф. Единственное, что они уточнили: фильм будет снят по-новому: с помощью мультиформатной камеры.

"Теория большого взрыва" уже долгое время занимает первое место как самое популярное комедийное шоу среди публики в возрасте от 18 до 49 лет. Сейчас зрители смотрят 10-й сезон, и вполне возможно, сериал продлят и дальше. По крайне мере, рейтинги заставляют создателей задуматься о продолжении.