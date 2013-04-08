Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля 2013, 17:25

Культура

Историю о приключениях Буратино представят в Театриуме на Серпуховке

"Афиша": премьера спектакля "Театр Буратино"

В Театриуме на Серпуховке впервые будут играть историю о Буратино и его друзьях. Сказка на новый лад уникальна прежде всего наличием в распоряжении актеров шумовых машин – точных копий тех, что использовались в театре графа Шереметьева.

При постановке спектакля постановочная группа ездила в усадьбу Останкино, чтобы посмотреть, как был устроен крепостной графский театр. Некоторый реквизит для "Театриума" воссоздали по сохранившимся чертежам.

Добавим, что действие спектакля начинается ровно с того момента, как Буратино сбегает от Карабаса-Барабаса.

Сценическую сказку "Театр Буратино" покажут 6 и 7 апреля. Начало в 12.00 и 15.00.

премьеры спектакли Театриум на Серпуховке Буратино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика