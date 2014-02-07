Спектакль по мотивам "Ольги Сергеевны" Радзинского поставят в столице

Дмитрий Харатьян. Фото: пресс-служба спектакля

10 февраля в Московском международном Доме музыки состоится премьера спектакля "Не телефонный разговор…", поставленного по мотивам известной теленовеллы Эдварда Радзинского "Ольга Сергеевна". История повествует о женщине-ученом, которая работает руководителем лаборатории. Однако у нее далеко не всегда остается время на личную жизнь.

Музыкальное сопровождение действу обеспечат композиции Микаэла Таривердиева. Многие песни, которые прозвучат на спектакле, были написаны специально для картины "Ольга Сергеевна", режиссером которой выступил Александр Прошкин.

Ведущими спектакля станут Дмитрий Харатьян, Ольга Кузина, Вадим Медведев. В записи прозвучит голос Армена Джигарханяна – именно он в паре с Татьяной Дорониной сыграл в "Ольге Сергеевне" около 40 лет назад.

В атмосферу советского времени погрузят зрителей черно-белые фотографии.