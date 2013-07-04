На фестивале моноспектаклей SOLO покажут две зарубежные премьеры

Фото: пресс-служба Театрального центра "На Страстном"

В рамках VI Московского международного фестиваля моноспектаклей SOLO в театральном Центре "На Страстном" этой осенью покажут две премьеры. 6 октября зрители увидят работу американского режиссера, сценографа и актера Роберта Уилсона — "Последняя лента Крэппа" по Беккету. 11 октября французский режиссер и драматург Важди Муавад впервые представит в российской столице постановку собственного сочинения "Одинокие".

Режиссера Уилсона называют легендой современного театра. Впервые он начал участвовать в своих спектаклях еще и в качестве актера в 1995 году. Тогда Роберт представил публике работу "Гамлет: монолог".

"В "Последней ленте Крэппа" нет ничего лишнего - ни слова, ни движения. У Боба Уилсона есть чуть больше часа, чтобы несколькими простейшими штрихами создать особый, и вместе с тем, универсальный мир", - сообщили в Центре "На Страстном".

В спектакле Уилсон, играющий одинокого старика, разговаривает с собственным голосом, который много лет назад записал на пленку. Каждый год в день своего рождения герой Роберта делает новую запись. В этот раз он решил послушать пленку 30-летней давности.

Главный герой "Одиноких" - аспирант из Монреаля. Однажды мужчина попадает в питерский Эрмитаж, где ему предстоит провести ночь, которая длится больше двух тысяч лет.

Режиссер Муавад привык удивлять зрителей не только загадочными сюжетами, но и смелыми техническими решениями. Спектакль "Одинокие" будет идти на французском языке с субтитрами.

Стоимость билетов на постановки "Одинокие" и "Последняя лента Крэппа" - от 3 тысяч рублей.

Добавим, что фестиваль SOLO дебютировал в Центре "На Страстном" 5 лет назад. Проект дал возможность столичным зрителям ближе познакомиться с Константином Райкиным, Полиной Агуреевой, Верой Быковой, Паоло Музио, Фабрицио Джифуни и другими артистами. В фестивале принимали участие артисты из театров Европы и Америки.