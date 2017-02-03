Кино на выходные: жестокость, нравственность и профессиональный бокс

Среди премьер этой недели в первую очередь стоит отметить "Коммивояжера" Асгара Фархади. Фильм иранского мастера семейной драмы в этом году номинирован на "Оскар" – и имеет все шансы принести своему создателю уже вторую статуэтку. Кроме него, в эти выходные можно посмотреть еще три фильма – для тех, кто против жестокости, для тех, кто любит триумфальные истории из жизни спортсменов, и для подростков и их родителей, которые соскучились по добрым фильмам о первой любви.

Кадр из фильма "Сафари"

"Коммивояжер", 2016, Асгар Фархади

Жуткие сцены семейной жизни в современном Иране

Молодые супруги Эмад и Рана просыпаются посреди ночи от землетрясения, а уже утром спешно перебираются во временную квартиру – находиться в старой опасно для жизни. На новом месте их поджидает новая встряска: в отсутствие Эмада в квартиру проникает неизвестный и до полусмерти пугает Рану, которая в это время принимает душ.

В своем новом фильме иранский мастер семейных драм использует привычный прием: детективная история, замешанная на нравственных устоях современной Персии. Происшествие, которое вряд ли имело бы такие последствия в декорациях другой страны, здесь становится фатальным. Оскорбленная Рана не может даже обратиться в полицию, опасаясь слухов, – в Иране для женщины находиться наедине с посторонним мужчиной с непокрытой головой равнозначно распутству. Эмад, по вечерам репетирующий вместе с женой в театре спектакль по пьесе Артура Миллера "Коммивояжер", забывает все свои прогрессивные взгляды и бросается на поиски неизвестного преступника, решив наказать его – во что бы то ни стало.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos

"Сафари", 2016, Ульрих Зайдль

Документальный фильм-тест на эмпатию

Новый документальный фильм австрийского режиссера Ульриха Зайдля – пугающе откровенное исследование обыкновенной жестокости. Его герои – богатые туристы, ради забавы убивающие животных, фотографирующиеся с их трупами и увозящие домой в качестве сувениров их головы, рога и шкуры. Жесток и сам фильм, и в первую очередь – по отношению к зрителю. Поход на "Сафари" может стать настоящим испытанием – вряд ли вы сможете спокойно сидеть в кресле при просмотре некоторых сцен.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Stadtkino Filmverleih

"Пазманский дьявол", 2016, Бен Янгер

Триумфальный байопик о самом крутом возвращении на ринг конца ХХ века

Пазманский дьявол – прозвище Винни Пациенцы, одного из самых известных среди ныне здравствующих американских боксеров-профессионалов. Свою карьеру он начал в 1983 году, в 1991-м – заслужил титул чемпиона. А через год страшная автомобильная авария приковала его к постели. Врачи анонсировали завершение карьеры Пазманского дьявола, а он в тайне от всех возобновил тренировки и вернулся на ринг через несколько месяцев. Свой второй чемпионский титул Пациенца заработал спустя три года.

Странно, что эта истинно американская история о человеке, который триумфально "сделал себя сам", не привлекла внимания кинематографистов до этого. Впрочем, фильм Бена Янгера ("Мой лучший любовник" и "Бойлерная") не производит триумфального впечатления. Он похож на многие другие спортивные байопики – в первую очередь, на "Нокдаун" (2005), в котором Рассел Кроу играет оказавшегося в похожих обстоятельствах боксера времен Великой депрессии Джимми Брэддока. Главный козырь "Пазманского дьявола" – актер Майлз Теллер (Эндрю из "Одержимости" Дэмиена Шазелла). Он удивительно похож на Винни Пациенцу.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos

"Космос между нами", 2016, Питер Челсом

Трогательный ромком для зрителей категории 12+

Режиссер фильма "Ханна Монтана: Кино" (2009) с любимицей подростков Майли Сайрус снял милую историю о любви мальчика с Марса и девочки с Земли. Такие отношения вполне возможны в будущем, когда человечество продвинется в освоении космоса, создаст экспериментальные колонии на Марсе и проведет стабильный межпланетный интернет – знакомятся подростки в фильме Челсома в социальной сети. Осознав, что возникшие чувства – настоящие, мальчик решает отправиться на Землю.

Родители подростков вполне могут пойти на "Космос" вместе со своими детьми: скучно не будет, приторно – тоже. А после можно устроить домашний просмотр бессмертных "Отроков во Вселенной" с последующим обсуждением.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/ChannelParadiseGroup