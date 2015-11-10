В ноябре префекты округов проведут с москвичами 11 встреч

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В ноябре префекты проведут встречи с москвичами. Как сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти, встречи запланированы в 11 административных округах.

Чиновники планируют обсудить с населением выполнение различных программ, в том числе и в социальной сфере. На повестке лежат перспективы развития потребительского рынка и услуг Мещанского района, состояние природных территорий и экологическая обстановка в Севро-Восточном административном округе и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.