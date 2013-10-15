В Москве появится три новых государственных коворкинга

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве появятся три новых государственных коворкинг-центра в ЦАО, ЮАО и на площадке Центрального Дома предпринимателя, "У нас большие планы ― так, через два года планируем запустить коворкинги в каждом округе, чтобы разгрузить город от пробок и создать рабочие места", ― рассказал М24.ru руководитель проекта по развитию сети коворкингов агентства "Малый бизнес Москвы" департамента науки промышленной политики и предпринимательства Александр Колодезный.

В каждом коворкинге будет рабочая зона, место для бесед с диванами и креслами, Wi-Fi и розетки. Планируется, что в апреле рабочие площадки появятся в Центральном доме предпринимателя, на улице Автозаводская, д.1, и на ул.Радио 20/1.

Сейчас Александр Колодезный занимается коворкингом на улице Средняя Первомайская, 3. С начала года работать там можно было бесплатно, но с 16 октября он переходит на работу по коммерческим тарифам: 500 рублей в день, 2,500 в неделю и 5000 в месяц, дополнительно за 500 рублей в месяц можно будет арендовать ячейку для хранения вещей", ― сказал он. В каждом коворкинге будет рабочая зона, место для бесед с диванами и креслами, Wi-Fi и розетки. Отметим, что стоимость месячного абонемента в коммерческих коворкингах варьируется от 11 до 14 000 рублей.

"В дальнейшем, когда мы запустим еще три коворкинга, мы хотим сделать общий абонемент ― чтобы предприниматель мог работать в любом из коворкингов сети", ― отметил. Стоимость месячного рабочего места в них будет в два раза меньше рыночной, добавил Колодезный.

По словам председателя координационного совета некоммерческого партнерства "Содействие предпринимателям-арендаторам" Романа Жигульского, такой коворкинг ― оптимальный вариант для начинающего предпринимателя или для его сотрудников. "Цена в 5000 рублей за рабочее место вполне адекватна даже для стартапера, если ему необходимо помещение. При этом такая цена позволит сделать из коворкинга бизнес, который может приносить деньги". По словам Жигульского, несмотря на то, что цена на рабочее место в бюджетном коворкинге меньше, это не скажется на бизнесе в целом. "Тот объем рабочих мест, который предложит департамент, не сильно повлияет на рынок. Тем более, что рынок коворкинга растет, желающих становиться все больше", ― отметил он.

Стоимость аренды офисных помещений в Москве делает коворкинг более привлекательным. "Лично я бы, учитывая стоимость недвижимости ― не меньше 15-17 000 рублей за кв.метр, заплатил бы за коворкинг. Это удобно, предприниматель решает проблему с поиском небольших помещений, с заключением договора", ― заключил Жигульский.

Глава консалтинговой компании "АИП" Сергей Елин, в свою очередь, считает что спрос на коворкинги уже давно превысил предложение. "Льготные цены на рабочие помещения стимулируют малый бизнес. И было бы большим плюсом, если молодые предприниматели могли регистрировать свои компании по адресу коворкинга. Юридический адрес нужен для регистрации в ЕГРЮЛ, но сейчас предприниматели вынуждены покупать виртуальные адреса, платить за них от 10 до 30 000 рублей в год, а эти деньги легально мог бы получать город", ― отметил Елин.

Отметим, что городские коворкинги открылись в начале 2013 на базе территориальных подразделений ГБУ "Малый бизнес Москвы". Сейчас они открыты в районе Нагатино, Первомайская в Троицке. Коворкинги открывают в рамках пилотного проекта "Москва: Коворкинг 2.0", реализуемый при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Кроме того, на Павелецком вокзале открылся "Экспресс-офис" дирекции Железнодорожных вокзалов.

Марина Курганская