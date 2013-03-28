Прокуроры пришли с проверкой в офис Московской Хельсинкской группы

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители прокуратуры пришли с проверкой в офис правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа".

Как сообщает "Интерфакс", представителей правоохранительных органов интересуют отчеты МХГ.

"Ко всем приходили с проверкой, теперь и к нам пришли. Ведут себя вежливо", - сообщила руководитель Группы 85-летняя Людмила Алексеева.

Напомним, МХГ — неправительственная общественная организация, член Международной Хельсинкской Федерации по правам человека. Основная цель Группы — содействие выполнению гуманитарных статей Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также других международно-правовых обязательств России в области прав человека.

Организация финансируется, в частности, рядом западных фондов и правительством США.