Ставка по ипотечным кредитам снижена до 12 процентов

Ставка по ипотечным кредитам снижена до 12%

Правительство России снизило процентную ставку по ипотечным кредитам с 13 до 12 процентов, сообщается в понедельник на сайте кабмина. Речь идет о снижении ипотечной ставки по программе субсидирования ипотеки.

Соответствующее постановление было принято в рамках антикризисных мер правительства. Ранее инициатива Минстроя России и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о снижении ставки была поддержана на заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которая прошла под председательством первого зампреда правительства России Игоря Шувалова.

Решение снизить ипотечную ставку было принято в связи с понижением ключевой ставки Центрального Банка РФ с 15 до 14 процентов. При этом параметры программы остаются без изменений.

Напомним, программа специального ипотечного кредитования позволит выдать гражданам в 2015 году жилищных кредитов не менее чем на 400 миллиардов рублей. На эти цели выделено 20 миллиардов рублей из средств федерального бюджета.

Согласно условиям программы, ипотечные кредиты по льготной ставке можно будет взять только на приобретение жилья на первичном рынке. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья, а размер кредита не превышать 3 миллиона рублей. Это требование связано с необходимостью поддержать рынок жилья экономического класса.

Исключение сделано для крупных субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита в этих регионах составит 8 миллионов рублей.

Добавим, что в начале февраля Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность снижения льготной ипотечной ставки до 12 процентов годовых.

Кроме того, Центробанк порекомендовал кредитным организация перевести валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 1 октября 2014 года. Речь идет о курсе, установленном на уровне 39,4 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро.